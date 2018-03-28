Sahibi olduğum otomatik şanzımanlı Hyundai Elantra 1,6'ya 1.3 Multijet dizel motor takılır mı? Bu montajda Elantra'nın otomatik şanzımanı, dizel motorla uyum sağlar mı? -Mert Sarı

Sayın Mert Sarı,

Otomobil üreticileri, modelleri tasarlarken motor, şanzıman veya yakıt deposu gibi çok sayıda parçanın yerini ve bağlantı noktalarını planlarlar. Ayrıca aracın yakıt tüketimi, emisyon değerleri ve sürüş güvenliği gibi özelliklere de tasarım aşamasında önemlidir. Hyundai Elantra'ya 1.3 Multijet montajı taktırmak ise hem oldukça zor, hem de karmaşık ve yasal olmayan bir iştir. Bu değişimin büyük maliyeti olması dışında Karayolları Trafik kanununa göre de yasaktır. Yine de bu değişimin olduğunu düşünseniz bu sefer son dişli oranı uymayacak. Aracınızın yakıt tüketiminden yana bir şikayetiniz varsa dizel motor uygulamak yerine ya aracınıza LPG taktırmalısınız, ya da dizel motorlu bir araç tercih etmelisiniz.