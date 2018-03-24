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500C Collezione Türkiye'ye geliyor, işte çıkış tarihi

FİAT 500C COLLEZİONE MAYIS’TA TÜRKİYE’DE
24 Mart 2018, Cumartesi Güncelleme : 22:43:03

Otomotiv dünyasının en renkli simalarından 500, yeni Collezione Serisi ile ve modaseverlere sürpriz yaptı.

Geçtiğimiz yıl tüm dünyada görkemli bir şekilde 60'ıncı yaşını kutlayan 500, yeni Collezione Serisi ile sürpriz yaptı. Otomotiv dünyasının stil ikonu 500'ün modayla olan ilişkisine vurgu yapan beyaz-gri Primavera ile beyaz-yeşil Acquamarina adı verilen karoser rengi kombinasyonlarıyla farklılaşan Collezione Serisi, 16 inçlik alüminyum alaşım jantları, krom detaylarla süslenen tamponları ve ayna kapaklarıyla dikkat çekiyor.

İç mekanda da karoserdeki gibi çift renk kombinasyonuna yer verilen 500 Collezione'de, modele özel çizgili ve fildişi deri-kumaş döşemelere yer veriliyor. Tıpkı bagaj kapağında olduğu gibi paspaslarında da Collezione imzasını taşıyan de, sınıfının en büyüğü olan 7 inç büyüklüğündeki Apple Car Play desteği sunan TFT Uconnect ekranı dikkat çekiyor.

Tüm dünyada 2 milyondan fazla satan 'ün yeni Collezione Serisi, ülkemizde otomatik vites seçeneği ile Mayıs ayında 500C versiyonuyla satışa sunulacak.

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