Daha önce teaser görselleriyle bizleri heyecanlandıran VW, sonunda Touareg'in yeni neslinin önündeki perdeyi kaldırdı ve modeli ortaya çıkardı. Porsche Cayenne ile aynı platform olan MLB üzerinden yükselen model, çoğu gövde ekipmanını da kuzeninden alıyor.

VW önemli modellerinden biri olan Touareg'in yeni nesli, 4877 mm uzunluğuyla selefinden 77 mm daha uzunken, 1984 mm(+44mm) de genişliğe sahip. Modelin yüksekliği ise 1702 mm ile 7 mm daha alçakta. Otomobil yeni platformu sayesinde 106 kg daha hafif bir hale getirmiş.

Modelin en dikkat çekici yeri belki de iç mekanı. VW'nin "Innovision Cockpit" dediği yeni kokpit konseptine sahip otomobilde 15 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve 12 inçlik dijital gösterge paneli kullanılıyor.

Şasisi sayesinde daha iyi bir sürüş sunduğu belirtilen otomobilde havalı süspansiyon ise opsiyon listesinde olacak. 5 farklı sürüş moduyla sunulacak Touareg'de benzinli ve dizel motorların dışında plug-in hibrit versiyon da olacak. Tüm motor seçenekleri 8 ileri vitesli otomatik şanzıman ile satılacak.

Model giriş seviyesinde 3,0 lt'lik 335 HP güç üreten V6 benzinli motorla satışa sunulacak. Dizel cephesinde ise 3,0 lt'lik V6 motorun 230 HP ve 285 HP olmak üzere iki farklı seçeneği bulunuyor. Modelin en güçlü versiyonu ise 4,0 lt'lik V8 motor olacak. 420 HP güç üreten bu üniteye ek olarak 362 HP güç üreten plug-in hibrit versiyon da olacak. Bu seçenek yalnızca elektrikli motoruyla 58 km yol yapabilecek.

Üçüncü nesil Touareg'in Avrupa'da yaz aylarında satışa sunulması bekleniyor.

Kaynak: Otohaber