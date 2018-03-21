Makyajlanan C Serisi Coupe ve Cabrio'da yeni tamponlar, revize edilmiş ızgara ve güncellenen yüksek performansa sahip LED'ler kullanılıyor. Ayrıca LED'li arka stoplar da elden geçirilmiş. Bunun yanı sıra cabrio karoserde artık Gece Paketi de sunulacak.

İç mekanda ise dokunmatik kontrole sahip yeni direksiyon simidi ve yeni 12,3 inçlik dijital gösterge paneli kullanılıyor. Türbin stili start/stop düğmesine sahip otomobilde dokunmatik kontrol sistemi de elden geçirilmiş.

Değişiklikler bunlarla da bitmiyor. Makyajlı C Coupe ve Cabrio modellerinde 64 farklı ambiyans aydınlatma seçeneği ve güncellenen LINGUATRONIC ses kontrol sistemi yer alıyor. Bu sistemle artık koltuk ısıtma özelliği de açılıp, kapanabiliyor.

İki karoser seçeneği de Avrupa'da C 200 ve C 200 4MATIC olmak üzere iki yeni seçeneğine kavuştu. Ülkemizde vergi avantajlı olacak 1,5 lt'lik benzinli bu motor, 184 HP güç ve 280 Nm tork üretiyor.