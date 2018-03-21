;

ofislerine baskın yapıldı

BMW OFİSLERİNE BASKIN YAPILDI
21 Mart 2018, Çarşamba Güncelleme : 21:24:07

Alman savcıları ve polisleri, dizel araç emisyonlarının manipüle edildiği düşüncesiyle bir soruşturma ile bağlantılı olarak, üreticisi AG’nin Münih ve Avusturya’daki ofislerinde arama yaptı.

Münih Savcılığından yapılan açıklamada, dizel araçlarda egzoz salınımı manipülasyonu şüphesiyle şirketin Almanya ve Avusturya ofislerinde arama yapıldığı ifade edildi.

Söz konusu aramanın yaklaşık 100 polis ve savcı eşliğinde yapıldığı aktarılan açıklamada, "Münih Savcılığı, yaklaşık 11 bin 400 araçta li yazılım şüphesiyle 27 Şubat 2018 tarihinde kimliği belirsiz kişilere bir ön soruşturma başlattı ve bugün şirket merkezinde ve Avusturya'daki ofislerinde arama yapıldı." ifadesine yer verildi.

HİLELİ YAZILIM ŞÜPHESİ

Alman basınına açıklamada bulunan bir şirket sözcüsü ise şirketin Münih'teki Araştırma ve Yenilik Merkezi ile Avusturya'nın Steyr kentindeki dizel motor fabrikasındaki odaların arandığını söyledi.

Öte yandan, Almanya'nın önemli markaları, son dönemde egzoz emisyon testlerinde değerleri düşük gösteren hileli yazılım kullanma iddialarıyla gündemden düşmüyor.

Daha önce de Daimler AG'de dizel manipülasyonu şüphesiyle arama yapılmış, bir çok Alman otomobil üreticisi de aynı nedenlerle binlerce otomobilini geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: Otohaber

ETİKETLER:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN