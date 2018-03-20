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'in sürücüsüz aracı ölüme neden oldu

UBER'İN SÜRÜCÜSÜZ ARACI ÖLÜME NEDEN OLDU
20 Mart 2018, Salı Güncelleme : 11:33:06

'in Arizona eyaletinin Tempe kentinde testini yaptığı sürücüsüz aracın, çarptığı kadının ölümüne neden olduğu belirtildi

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan 'in sürücüsüz araçlarından birinin ABD'de bir yayanın ölümüne neden olduğu bildirildi.

ABD basınındaki haberlere göre, Arizona eyaletinin Tempe kentinde sürücüsüz araç testlerine devam eden Uber, bir kadına çarparak ölümüne neden oldu.

Tempe Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya yer verilen haberlerde, yerel saatle 22.00 sularında karşıdan karşıya geçen ve henüz isminin açıklanmadığı kadına Uber'in sürücüsüz aracının çarptığı ifade edildi.

Söz konusu kadının karşıdan karşıya geçerken yaya şeridinin dışında olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, kadının hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Uber'in sürücüsüz aracının kaza anında kendini idare ettiği, ancak şirketin bir mühendisinin denetim amacıyla aracın direksiyonunun başında olduğu kaydedildi.

Uber'den yapılan açıklamada ise olayın ardından şirketin ABD'nin Tempe, Pittsburgh, San Francisco kentlerinde ve Kanada'nın Toronto şehrinde sürücüsüz araç testlerini askıya aldığı duyuruldu.

Ayrıca, kendi kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, hayatını kaybeden kadının ailesine baş sağlığı dilerken, şirketin polisle iş birliği içinde olayın soruşturmasına destek verdiğini belirtti.

Kaynak: AA

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