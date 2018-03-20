Mercedes-Benz yönetimi Mercedes me Flexperience isminde bir abonelik hizmetini test ettiğini açıkladı. Almanya'da ülkenin en büyük iki bayii BERESA ve LUEG ile yapılan pilot testlerde aylık, sabit ücret karşılığında 12 yeni ve farklı arabayı yıl boyunca kullanabilecek.

Mercedes, kontrat telefon mantığıyla çalışan uygulamanın ücretlerini henüz açıklamasa da fiyata sigorta, bakım onarım ve 36 bin kilometreye kadar lastik maliyeti de dahil. Abonelik sisteminde Mercedes me Flexperience uygulaması üzerinden online araç takası da yapılabilecek.

İSTENDİĞİ ZAMAN DEĞİŞİM YAPILABİLECEK

Mercedes, bunun bir aracı satın alma ya da kiralama mantığından farklı olduğunu zira müşterilerin motor serisinden renk ve iç mekana dek seçim yapabileceğini belirtiyor. Üstelik istedikleri zaman daha üst segment bir araca da geçiş yapılabilecek.

A, C, E ve S class modellerinin yanı sıra SUV/crossover ve spor araçların da dahil olduğu proje kapsamında üyelik dört sınıf için ayrı ayrı teklif edilecek.

ÜST SEGMENTE GEÇİŞ İÇİN İLAVE ÖDEME YAPILACAK

Mercedes satış bölümü şefi Britta Seger, üst segmente geçiş için ilave ödeme yapılacağını belirtti. Örneğin, normalde C serisi bir aracı kullanan abone düğün gübü S class bir cabrio kullanmak istediğinde ekstra ödemeyle bunu gerçekleşirebilecek.

Erken bildirim yapılarak da farklı bir araca geçiş mümkün olacak ancak buradaki erken bildirim göreli bir kavram olduğundan Mercedes duruma açıklık getirdi ve "Güneşli bir cuma gününde herkes üstü açık bir araç ister fakat bunu başaramayabilirsiniz" örneğini verdi.