Tofaş, 2017 yılına ait "Faaliyet Raporu" nu yayınladı. Söz konusu raporda yer alan önsözde, değerlendirmelerde bulunan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, hem Türkiye hem de Tofaş'ın 2017'de ekonomik olarak önemli başarılar elde ettiğini söyledi. Geride bıraktığımız yılda küresel ekonominin yaygın bir toparlanma içine girdiğini belirten Ömer M. Koç, Türkiye'de toplam otomotiv satışlarının son 3 senedir 1 milyon adet seviyesinde seyrettiğini, ithal ürün pazar payının gerilediğini, ihracat ve üretimde ise rekorlar kırıldığına dikkat çekti.

İhracatta pazar çeşitliliği artıyor

Koç, yıllık 450 bin araçlık üretim kapasitesi, 10 bine'e yakın çalışanı, geniş bayi ağı, yüksek Ar-Ge ve ürün geliştirme yetkinliğiyle Türkiye'nin en büyük 3. sanayi kuruluşu olmanın haklı gururunu yaşadığını belirtti. Koç, Tofaş olarak 2017 yılındaki proje ve yapısal yatırımlarım miktarının 157 milyon euro olarak gerçekleştiğini, son 10 yılda ise bu rakamın 2,8 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Koç ayrıca; "Şirketimiz, ihracat pazarlarında gösterdiği çeşitliliği ve yükselişi 2018 yılında da artırarak sürdürecek. Ekonomiye çok yönlü katkımızı pekiştirirken, gerek üretim hacmi gerekse ihracat performansı açısından Türkiye otomotiv endüstrisinin en önemli oyuncularından biri olmaya devam edeceğiz" dedi.

Keskin bir rekabet ortamında faaliyet gösteren otomotiv sektöründe, şirketlerin geleneksel üretimin yanı sıra ürün ve teknoloji geliştirmelerinin bir tercih değil, hayati zorunluluk haline geldiğine dikkat çeken Ömer M. Koç, Tofaş'ın, Fiat Chrysler Automobiles'ın önemli stratejik üretim merkezinden biri olduğunu ve grubun Avrupa'daki ikinci büyük Ar-Ge merkezi konumunda yer aldığını söyledi.

Tofaş olarak sahip oldukları avantajları ölçek ekonomisi ve güçlü piyasa konumu, köklü uluslararası ortaklıklar ve ihracat anlaşmaları, geniş satış, satış sonrası ve servis hizmet ağı, Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarımız, verimlilik ve sürekli gelişimi temel alan iş anlayışı olarak sıralayan Ömer M. Koç, söz konusu avantajlar ile yarınlara hazır olduklarını vurguladı.

Ar-Ge'de 12 basamak birden yükseldi

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu ise faaliyet raporunda yer alan önsözünde başarılı iş sonuçlarıyla geçirdikleri 2017 yılının Tofaş tarihinde gururla hatırlanacak bir dönem olarak tamamladıklarının altını çizdi. Tofaş tarihine rekorlar yılı olarak geçen 2016'nın ardından, 2017 yılında da üretimde liderliği devam ettirdiklerini ve yeni yıla bir kez daha rekorla girdiklerini anlattı.

Eroldu ayrıca, "Şirketimiz 384 bin adet araç üreterek, Türk otomotiv sanayi üretiminin yüzde 23'ünü tek başına gerçekleştirdi. Türkiye otomotiv pazarı yüzde 3 daralmasına rağmen Tofaş çatısı altındaki markaların satış hacmi yüzde 12,7 oranında arttı.

Tofaş, 2017 yılında yüzde 12,8 pazar payı elde etti. Fiat markası otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında, yüzde 12,6 pazar payı ve 120 bin 49 adetle 2'nci sırada yer aldı.

Yerli üretimden en yüksek oranda satış yapan firma unvanını yıllardır sürdüren Tofaş, yüzde 91'e ulaşan payı ile sektör liderliğini korudu" diye belirtti. Eroldu'nun verdiği bilgilere göre 17,5 milyar TL ciro elde eden Tofaş'ın 2017 yılı net kârı da yüzde 32'lik artış ile 1 milyar 283 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisine üretim, ihracat, istihdam alanlarında yüksek katma değer yaratan Tofaş'ın Fiat Egea Projesi başta olmak üzere sektörde önemli yatırımları hayata geçirdiğini de hatırlatan Cengiz Eroldu, "Ar-Ge'de gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, şirketimizi teknoloji alanında ileriye taşımaya devam ediyor.

Tofaş, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nin Ar-Ge yatırımları Skor Listesi'nde 3 yıl art arda Türkiye'deki şirketler içinde ilk sırada yer almayı başararak 2017 yılı listesinde 12 basamak birden yükseldi" dedi.