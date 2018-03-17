10 bininci Lamborghini Huracan'ın üretim hattından indirilmesiyle Lamborghini'nin V10 modelinin üretiminde yeni bir kilometre taşı geride kaldı. Kanada'da bir müşteriye gönderilen Huracan Performante, Lamborghini'nin, 2018 Daytona 24 saat yarışındaki GT3 zaferine saygı gösterisi olarak sunuluyor: Otomobil, Ocak ayında Daytona International Speedway'de yapılan dünyaca ünlü dayanıklılık yarışında en büyük ödülleri kazanan #11 Huracan GT3 ile aynı Verde Mantis rengini gururla taşıyor.

Lamborghini 2017 yılında dünya genelindeki müşterilerine teslim edilen toplam 3.815 otomobiliyle bir rekor yılı yaşarken bunlardan Sant'Agata Bolognese'deki fabrikadan çıkan 2.642 Huracan'dan oluştu ve Huracan üretimi 2016 yılına göre % 12 artış gösterdi. 2014 yılında lansmanı yapılan Lamborghini V10 modeli şu anda altı türev halinde üretiliyor: Huracan Performante halen dünya çapında 8 pistin rekorunu elinde bulunduruyor. Lamborghini'nin dört farklı tek üretim serisinin öncüsü olan Huracan Super Trofeo ve dünya çapında şampiyonalarda yarışan Huracan GT3 ile aynı zamanda motor sporlarında yer alıyor.

Kaynak: Otohaber