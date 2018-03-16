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'den yeni dört kapılı elektrikli geliyor

AUDİ'DEN YENİ DÖRT KAPILI ELEKTRİKLİ GELİYOR
16 Mart 2018, Cuma Güncelleme : 18:28:59

, yeni dört kapılı elektrikli modeli için tarih verdi. Firma 2020 yılını işaret etti.

Otomotiv dünyasının son trendi elektrikli otomobillere 'den bir model daha geliyor. Alman marka yıllık basın toplantısında yeni 'nin 2020 yılında satışa sunmayı planladığını açıkladı. Tamamen elektrikli bu model markanın 2025 yılına kadar tanıtacağı 20 elektrikli otomobilin de amiral gemisi konumunda olacak.

Audi Yönetim Kurulu Başkanı Ruper Stadler, " Tamamen elektrikli e-Tron GT ile sportifliği sonuna kadar sunmayı planlıyoruz" açıklanmasında bulunurken, bu özel modelin Böllinger Höfe'de üretileceğini açıkladı. Bilindiği gibi halihazırda burada Audi'nin sportif modeli R8 üretiliyor.

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