Cenevre Otomobil Fuarı bittikten sonra otomotiv dünyasının tüm gözleri New York Otomobil Fuarı'na çevrildi. Bazı markaların yavaş yavaş bu fuarda tanıtacağı modelleri duyurmasının ardından Toyota da yeni RAV4'ün ilk sinyalini verdi. New York'ta tanıtacağını duyurduğu yeni RAV4'ün paylaşılan görselinden otomobilin detayları pek belli olmasa da RAV4 şu ana kadar Japon markanın özellikle Kuzey Amerika pazarındaki en büyük kozlarından biri durumunda. Geçen ay, yalnızca ABD'de 30,000 adetlik satış rakamına ulaşan RAV4'ün yeni neslinden de beklenti büyük.