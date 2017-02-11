Avrasya Tüneli'nden ne kadar araç geçti?

Asya ve Avrupa kıtalarını ilk kez deniz tabanı altından geçen iki katlı karayolu tüneliyle birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, İstanbul ulaşımına büyük katkı sağlamaya devam ediyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sürücülerin yoğun ilgi gösterdiği Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısının, 1 milyonu aştığını açıkladı. İstanbul'un iki yakasında geçiş süresi ve mesafesini kısaltan Avrasya Tüneli, sürücülere önemli ölçüde zaman ve yakıt tasarrufu sağlıyor.

İstanbul'da iki kıta arasındaki en kısa yol olarak 22 Aralık 2016 tarihinde hizmet vermeye başlayan Avrasya Tüneli, ilk günden itibaren sürücülerin yoğun ilgi ve beğenisini kazandı. 31 Ocak 2017 tarihinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmete geçen Avrasya Tüneli, İstanbul'da çok önemli bir ulaşım alternatifi oldu.

1 milyonuncu araç da geçti

Sürücülerin kullanımına açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gösterdiği Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısı kısa sürede 1 milyona ulaştı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sürücülerin yoğun ilgi gösterdiği Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısının, 1 milyonu aştığını söyledi. Bakan Arslan, bir soru üzerine, "başlangıç için öngördüğümüz rakamlar gerçekleşmiş durumda. Avrasya Tüneli'nden bugüne kadar geçen araç sayısı 1 milyonu geçmiş durumda. 2018 sonu itibariyle İzmir'e kadar yolu açmış olacağız. Çanakkale Köprüsü 2023'te bitmiş olacak. Marmara denizi böylece ring haline dönecek. Bu projeler birbirini destekliyor." açıklamasında bulundu.

İstanbul'da araç trafiğinin en yoğun olduğu güzergâhta hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım alternatifi sağlayan Avrasya Tüneli, sürücülere önemli ölçüde zaman ve yakın tasarrufu kazandırdı.

5 dakikada kıtalararası yolculuk

Trafik yoğunluğu fazla olan Asya yakasındaki D100 Karayolu ve Avrupa yakasındaki Kennedy Caddesi arasında hizmet veren Avrasya Tüneli, bu güzergâhtaki yolculuk sürelerini minimuma indirdi. Bağlantı yollarının iyileştirilmesi ile akıcı hale getirilen güzergâh sayesinde tüneli kullananlar kıtalararası yolculuğu yaklaşık 5 dakikada tamamlıyor. Avrasya Tüneli, 24 saat hizmet vermeye başlamasıyla birlikte her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.

Kaynak: Otohaber.com.tr