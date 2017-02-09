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Schumi’nin durumu ile ilgili çarpıcı

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Giriş Tarihi: 09.02.2017, 17:57 Güncelleme Tarihi: 09.02.2017, 18:02
Etiketler:
Michael Schumacher açıklama Flavio Briatore açıklama itiraf sağlık
Schumi’nin durumu ile ilgili çarpıcı itiraf

’in son durumu hakkında bu kez eski menajeri konuştu. İşte çarpıcı lar...

Kayak yaparken kaza geçiren, ardından uzun süredir tedavi gören Schumacher'in eski menajeri Briatore efsane pilotun durumu hakkında konuştu.

Benetton takımında Michael Schumacher'in menajeri olan Flavio Briatore, efsane pilotla ilgili çarpıcı bir yaptı.

'in eski menajeri , yıldız ismin durumunun kaygı verici olduğunu söyledi. Formula 1'de elde ettiği yedi şampiyonlukla efsane olan Michael Schumacher, bunların ilk ikisini Benetton takımıyla 1994-95 senelerinde yaşamıştı.

Flavio Briatore, "Bildiğim sadece Jean Todt ve Felipe Massa'nın yaptığı açıklamalar. Bunun ötesinde bir şey bilmiyorum. Ne iyi ne de kötü bir haberimiz yok. bu da iyi değil. Haberimiz olmaması demek haberlerin kötü olduğu anlamına geliyor" diye konuştu.

O dönem İtalyan ekibinde Schumacher'in menajeri olan ve kendisine en yakın kişi olan Briatore, Alman eski pilotun ailesinin, kendisinin Schumacher'in yanına gitme isteklerini geri çevirdiğini dile getirdi. Ayrıca durumuyla ilgili kendisine bilgi vermediklerini de ekledi.

Kaynak: AA
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ahmet ahmet

Haberde çok fazla kelime kalabalığı çok az da bilgi var hoşuma gitmedi

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cevapla 09.02.2017 18:15
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