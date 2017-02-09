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Giriş Tarihi: 09.02.2017, 18:48 Güncelleme Tarihi: 09.02.2017, 18:54
Etiketler:
kış lastiği kar para cezası yeni kanun kanun
Kış lastiği konusunda yeni kanun

Yeni açıklanan Hükmünde arname ile konusuna yeni düzenleme getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca alınan arlar doğrultusunda hazırlanan ve Resmi Gazete'de 687 sayılı Hükmünde Kararnameye göre;

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yılın belirli dönemi için zorunlu tutulması yetkisi valiliklere devredilebilecek. Düzenlenen yükümlülüğe uymayan aracın işletenine 625 Türk Lirası tutarında idari verilebilecek ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilecek.

Kaynak: Otohaber.com.tr
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