Kış lastiği konusunda yeni kanun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan ve Resmi Gazete'de 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre;

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yılın belirli dönemi için zorunlu tutulması yetkisi valiliklere devredilebilecek. Düzenlenen yükümlülüğe uymayan aracın işletenine 625 Türk Lirası tutarında idari para cezası verilebilecek ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilecek.

Kaynak: Otohaber.com.tr