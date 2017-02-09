| Üye ol | 09 Şubat 2017,Perş
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2017 0-100 km/s hıza sürede ulaşmayı başardı!

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Giriş Tarihi: 09.02.2017, 11:27 Güncelleme Tarihi: 09.02.2017, 12:21
Etiketler:
Tesla rekor elon musk Tesla Model S P100D Model S P100D
2017 Tesla Model S P100D 0-100 km/s hıza rekor sürede ulaşmayı başardı!

'nın modeli, yeni testlerde 0-100 km/s hıza sadece 2.28-saniyede ulaşarak bu alanda u eline geçirmeyi başardı.

Emre Çetinkaya

'nın modelinin gerçekten üst seviye bir araç olduğunu zaten biliyorduk. Bir de aracın performansını daha da yukarıya çıkaran ludicrous modu da olması, aracı tmen bir araç haline getirdi.

Motor Trend, 2017 ile gerçekleştirdiği testlerde 0-100 km/s hıza sdece 2.275507139-saniyede ulaştı ve bu alanda rekoru eline geçirdi. Bir elektrikli aracın bunu başarmış olması gerçekten ilgi çekici.

Faraday Future'ın FF 91 modelin elinde tuttuğu bu rekor daha öncede 2.39 saniyeydi.

kendisi için önemli olan bu gelişmeyi bu paylaşımla duyurdu;
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Sml Sml

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cevapla 09.02.2017 11:53
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