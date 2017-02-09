2017 Tesla Model S P100D 0-100 km/s hıza rekor sürede ulaşmayı başardı!

Tesla'nın Model S P100D modelinin gerçekten üst seviye bir araç olduğunu zaten biliyorduk. Bir de aracın performansını daha da yukarıya çıkaran ludicrous modu da olması, aracı rekortmen bir araç haline getirdi.

Motor Trend, 2017 Tesla Model S P100D ile gerçekleştirdiği testlerde 0-100 km/s hıza sdece 2.275507139-saniyede ulaştı ve bu alanda rekoru eline geçirdi. Bir elektrikli aracın bunu başarmış olması gerçekten ilgi çekici.

Faraday Future'ın FF 91 modelin elinde tuttuğu bu rekor daha öncede 2.39 saniyeydi.

Elon Musk kendisi için önemli olan bu gelişmeyi bu paylaşımla duyurdu;