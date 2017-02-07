Yerli otomobilde 'taksi' kararı sevindirdi

Taksi olarak başlayacak yerli otomobilin otomotiv sektörünü yeni rekorlara götüreceğini ifade eden EGOD Başkanı Mustafa İduğ, "Yerli otomobili ilk olarak taksi kategorisinde üretmemiz ile iç piyasada canlanmanın daha hızlı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda otomobilimizi ihraç etme konusunda ticari araç üretmek rekabet piyasasında oldukça başarılı bir hamle. Yerli otomobil üretiminde İzmir'in üretim üssü olması için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Türkiye'nin 2023 yılında hedeflediği 500 milyar dolar ihracat rakamına yerli otomobil üretiminden sonra oldukça kolay ulaşılacağını vurgulayan İduğ, "Ülke ekonomimizin lokomotifi olan otomotiv sektörü ve yan sanayi sektörünün büyümesi ile ihracatta kimsenin kıramayacağı rekorlar kırabiliriz. Sektör olarak amacımız 2023'te hedeflediğimiz 500 milyar dolarlık ihracat rakamı" diye konuştu.

İzmir'in otomotiv sektöründe önemli rol üstlendiğini dile getiren İduğ, yerli otomobil üretiminde İzmir'in üretim üssü olarak göreve hazır olduğunu açıkladı. İzmir'in dinamiklerinden yararlanılması gerektiğine vurgu yapan İduğ, "Diğer bölgelerde yatırım yapılacak yer kalmadı. Ancak İzmir sahip olduğu ticaret hacmi ve liman avantajı ile Avrupa'ya yakın olması ile elinde bulundurduğu avantajları sektörde çok daha iyi kullanabilir. Yerli otomobil üretiminde İzmir'e yapılacak yatırımlarda elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi.

Kaynak: DHA