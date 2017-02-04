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ler dikkat! bugün başladı

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Giriş Tarihi: 04.02.2017, 11:12 Güncelleme Tarihi: 04.02.2017, 11:15
Etiketler:
trafik uygulama sürücü yeni dönem sivil trafik uygulaması emniyet genel müdürlüğü araç ulaşım
Sürücüler dikkat! Yeni dönem bugün başladı

Şehirler arası otobüslerde ‘sivil sı’ hayata geçirildi.

Ankara'dan İstanbul'a özel bir otobüs firmasıyla gelen polis memuru güzergah üzerinde açısında yaşanan ihlalleri değerlendirerek cezai işlem uyguladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeyle toplu taşıma ları ve şehirler arası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri denetleme yapmaya başladı. Bu kapsamında Ankara'dan İstanbul'a yolcu olarak gelen sivil polis memuru güzergah üzerinde otobüs şoförü tarafından gerçekleştirilen ihlalleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na kadar takip etti. Yolculuğun bitiminde kendini tanıtan sivil trafik polisi yolculara uygulama hakkında bilgi verdi. Yolculuk sırasında yaşanabilecek trafik kazalarını asgari seviyeye indirmeyi amaçladıklarını ifade eden polis memuru Aslan Yılmaz,'' Uygulamanın amacı uzun yol otobüslerimizin ve yolcularımızın emniyet kemerlerinin taktırılması ve bilinçlendirilerek alışkanlık haline getirilmesi, yaşanabilecek kazaların asgari seviyeye indirilmesidir. Ben ve arkadaşlarım Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığınca görevli olarak otobüse binmiş bulunmaktayız. Otobüs firması ve şoförünün bilgisi olmadan biletli bir şekilde yolculuğa başladık. Amacımız şoför ve yolcuların emniyet kemerinin takıp takmadıkları, yolcuların bu konuda uyarıp uyarılmadıkları konusunda çalışma yapmaktı. Ayrıca otobüs şoförünün yolculuk sırasında yapmış olduğu ihlalleri tespit ederek cezai işlem uygulamaktı'' şeklinde konuştu.

Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden bir vatandaş,'' Uygulama gayet yerinde. Keşke bütün firmalara bu yaptırımlar uygulansa. Bizlerinde bilinçlendirilmesi lazım. Ben şimdiye kadar otobüslerde emniyet kemerinin takmak zorunda olduğumu bilmiyordum. Bu sayede öğrenmiş olduk. Bundan sonra kaptanlarımız da dahil olmak üzere hep beraber kemerlerimizi takacağız'' ifadelerini kullandı.

Uygulama kapsamında otobüs şoförüne kapalı alanda tütün ürünü kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan toplam 190 TL para cezası kesildi. Uygulamanın 81 il genelinde sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Sabah
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