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in çıkış tarihi belli oldu

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Giriş Tarihi: 02.02.2017, 16:03 Güncelleme Tarihi: 02.02.2017, 16:07
Etiketler:
Faruk Özlü yerli otomobil KOSGEB bakan
Yerli otomobilin çıkış tarihi belli oldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji ı , in trafiğe çıkacağı tarihi verdi. Bakan Özlü "2019 Mart ayında yerli otomobili yollarda görmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji ı , bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

2019 Mart ayında i yollarda görmeyi hedefliyoruz. Yerli otomobilde üretime ticari taksi modeli ile başlayacağız. kredisine başvuruda bulunan 250.000 kişiden şartlara uyan herkese 50.000 TL faizsiz kredi kullandıracağız. Şartları sağlayan herkese KOSGEB kredisi kullandıracağız.

Kurlardaki artış, dış faktörlerden kaynaklandı. Antartika'da bir bilim üssü kurmayı programımıza aldık.

Kaynak: Sabah
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Fatih Fatih

Bence herkeze vermeliler sartlara uyab herkeze yani

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cevapla 02.02.2017 18:58
Erdem Erdem

Sayın bakanım Faruk Bey arabayı kim üretecek fabrika nereye ne zaman kurulacak. Kıbrıs Günsel markası icin fabrika temeli attı. Biz ne zaman başlıyoruz artık aracın bir adi tasarımı olmalı fuarlarda sergilemeliyiz aracı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.02.2017 16:47
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