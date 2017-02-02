Yerli otomobilin çıkış tarihi belli oldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
2019 Mart ayında yerli otomobili yollarda görmeyi hedefliyoruz. Yerli otomobilde üretime ticari taksi modeli ile başlayacağız. KOSGEB kredisine başvuruda bulunan 250.000 kişiden şartlara uyan herkese 50.000 TL faizsiz kredi kullandıracağız. Şartları sağlayan herkese KOSGEB kredisi kullandıracağız.
Kurlardaki artış, dış faktörlerden kaynaklandı. Antartika'da bir bilim üssü kurmayı programımıza aldık.
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Bence herkeze vermeliler sartlara uyab herkeze yanicevapla 02.02.2017 18:58
Sayın bakanım Faruk Bey arabayı kim üretecek fabrika nereye ne zaman kurulacak. Kıbrıs Günsel markası icin fabrika temeli attı. Biz ne zaman başlıyoruz artık aracın bir adi tasarımı olmalı fuarlarda sergilemeliyiz aracı.cevapla 02.02.2017 16:47
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