Volkswagen ile birlikte Bosch'a da ceza

Alman otomobil devi Volkswagen, dizel otomobillerde özel bir programla emisyon değerlerini düşük gösterdiği için ABD'de bir kez daha milyar dolarlık cezayla karşı karşıya.

VW, Audi ve Porsche marka 3.0 motor gücündeki dizel otomobillerin çevreyi kirlettiği gerekçesiyle açılan dava kapsamında Volkswagen dava sahiplerine en az 1,26 milyar dolar ceza ödeyecek. Alman basınında yer alan haberlere göre, 80 bin otomobilin tamiri konusunda anlaşma sağlanamazsa, otomobillerin VW tarafından geri alınması gerekecek. Bu durumda ise Volkswagen'in ödeyeceği miktar dört milyar doları bulacak.

Volkswagen, ABD Adalet Bakanlığı ile dizel skandalı nedeniyle yürütülen görüşmeler kapsamında 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

Öte yandan Alman Bosch firması da, dizel skandalı çerçevesinde ABD'de ceza ödeyecek. Bosch firması, Volkswagen'in dizel skandalındaki rolü nedeniyle ABD'de 554 bin dizel mağduruna 327,5 milyon dolar ceza ödeyecek. Ceza 2.0 motor otomobiller için araç başına 350 dolar, 3.0 motor otomobiller içinse, araç başına bin 500 dolar olacak.

Kaynak: DHA