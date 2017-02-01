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, yeni pil depolama sini duyurdu!

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Giriş Tarihi: 01.02.2017, 12:22 Güncelleme Tarihi: 01.02.2017, 12:28
Etiketler:
Tesla proje üretim enerji tesla motors
Tesla, yeni pil depolama projesini duyurdu!

, geliştirdiği yeni teknoloji sayesinde büyük bir ihtiyaca cevap verebilecek.

Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil üreticisi ve depolama şirketi Motors, geliştirdiği yeni depolama üniteleri sayesinde, 2 bin 500 evin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabildiğini duyurdu.

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Southern California Edison (SCE) trafo merkezinde kurulan ünitenin bugüne kadar dünya genelinde faaliyet gösteren en büyük "Lityum iyon pil" si olduğu bildirildi.

Depolama ünitelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına sağlayacağı destekle, Los Angeles havzasındaki fosil yakıt kullanımının ve sera gazı salınımının azaltılacağı ve enerji güvenliğinin tesis edileceği kaydedildi.

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Söz konusu tesiste, 80 megavatsaat depolama kapasiteli 396 Tesla güç kaynağının bulunduğu ve depolama ünitelerinin 2 bin 500 eve tüm gün yeterli enerji aktarabildiği belirtildi.

Tesla Teknoloji Bölümü Yöneticisi JB Straubel da bu teknolojinin depolama, güneş, rüzgar ve benzeri yenilenebilir enerjinin kullanımı hususunda dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Elektrik inde bugün kullanılan alternatif akım 1886'da Nicola Tesla tarafından geliştirildi. Ünlü mucidin isminden esinlenerek kurulan şirketi ise elektrikli araçların üretimi ve enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi için 2003'ten bu yana çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA
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