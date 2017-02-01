Otomobillerde benzin ihtiyacı yavaş yavaş tarih oluyor

General Motors ve Honda, geçtiğimiz günlerde bir duyuru yaparak birlikte hidrojen yakıt hücreleri üreteceklerini ve bu güç kaynaklarının her iki firma tarafından üretilecek otomobillerde kullanılacağını bildirdi.

İki firma, ortaklıklarını geçtiğimiz mart ayında ilan etmişti. Bu ortaklık sonucu olarak da ortaya 85 milyon dolar yatırım alan Fuel Cell System Manufacturing, LLC firması çıktı.

Bu tip yakıt tercihlerinin hem daha ekonomik hem de çevreye zararının minimum düzeyde olacağı bildiriliyor. Planlar, 2020 yılı itibarıyla seri üretime geçilmesi yönünde.

Yeni bilgiler oldukça paylaşacağız.