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lerde ihtiyacı yavaş yavaş tarih oluyor

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Giriş Tarihi: 01.02.2017, 10:31 Güncelleme Tarihi: 01.02.2017, 10:35
Etiketler:
gm honda otomobil yakıt benzin araba general motors
Otomobillerde benzin ihtiyacı yavaş yavaş tarih oluyor

Daha ekonomik ve daha sağlıklı çözümler yolda.

Mahmut Saral

General Motors ve Honda, geçtiğimiz günlerde bir duyuru yaparak birlikte hidrojen yakıt hücreleri üreteceklerini ve bu güç kaynaklarının her iki firma tarafından üretilecek otomobillerde kullanılacağını bildirdi.

İki firma, ortaklıklarını geçtiğimiz mart ayında ilan etmişti. Bu ortaklık sonucu olarak da ortaya 85 milyon dolar yatırım alan Fuel Cell System Manufacturing, LLC firması çıktı.

Bu tip tercihlerinin hem daha ekonomik hem de çevreye zararının minimum düzeyde olacağı bildiriliyor. Planlar, 2020 yılı itibarıyla seri üretime geçilmesi yönünde.

Yeni bilgiler oldukça paylaşacağız.
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