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ve 6 bin 438 aracını geri çağırıyor

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Giriş Tarihi: 01.02.2017, 12:30 Güncelleme Tarihi: 01.02.2017, 12:33
Etiketler:
otomobil otomobil çin geri çağırma jaguar land rover
Land Rover ve Jaguar 6 bin 438 aracını geri çağırıyor

ve , emniyet kemerlerindeki kusur nedeniyle 6 bin 438 aracını geri çağırıyor.

Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresinden yapılan açıklamada, işlemleri 24 Şubat'ta başlayacak ların, emniyet kemerlerindeki kusurdan kaynaklandığı belirtildi. Geri çağırmanın, 12 Haziran-26 Ekim 2016'da üretilen 2016 ve 2017 model ithal Range Rover modelleri ile 13 Haziran-16 Ekim 2016'da üretilen 2017 model ithal Jaguar XE ve Jaguar F-Type modellerini kapsadığı duyuruldu.

Açıklamada, arızalı araçların ücretsiz onarılacağı vurgulandı.

Volkswagen da geçen ay Çin'deki 49 bin aracını hız kontrol sistemi ve fren donanımındaki kusurlar nedeniyle geri çağırmıştı.

Kaynak: Otohaber.com.tr
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