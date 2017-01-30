Volkswagen emisyon skandalı soruşturması genişledi

Savcılar, şirketin eski CEO'su Martin Winterkorn'un hileli uygulamalardan, söylediğinden daha erken tarihlerde haberdar olmuş olabileceğinden de kuşkulanıyor.

Winterkorn, hileli emisyon yazılımından 2015 yılı Ağustos ayıda haberdar olduğunu ve durumu Eylül başında Amerikan makamlarına bildirdiğini söylemişti. Volkswagen'in genel satış fabrikasının bulunduğu Braunschweig kentindeki savcılar, Winterkorn'un sahtekarlık suçlamasıyla soruşturmaya dahil edildiğini söyledi. Savcılar, soruşturma kapsamında Braunschweig'da bu hafta içinde 28 konut ve işyerinde arama yaptıklarını söylediler.

Kaynak: Otohaber.com.tr