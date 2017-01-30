| Üye ol | 30 Ocak 2017,P.tesi
  • kategori seçin
  • ara

sı genişledi

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 30.01.2017, 12:07 Güncelleme Tarihi: 30.01.2017, 12:10
Etiketler:
Volkswagen emisyon skandalı otomobil soruşturma almanya
Volkswagen emisyon skandalı soruşturması genişledi

Alman savcılar otomotiv üreticisi şirketinin dizel emisyon yazılımı skandalında yı genişleterek, şüpheli sayısını 21'den 37'ye çıkarttı.

Savcılar, şirketin eski CEO'su Martin Winterkorn'un hileli uygulamalardan, söylediğinden daha erken tarihlerde haberdar olmuş olabileceğinden de kuşkulanıyor.

Winterkorn, hileli emisyon yazılımından 2015 yılı Ağustos ayıda haberdar olduğunu ve durumu Eylül başında Amerikan makamlarına bildirdiğini söylemişti. Volkswagen'in genel satış fabrikasının bulunduğu Braunschweig kentindeki savcılar, Winterkorn'un sahtekarlık suçlamasıyla ya dahil edildiğini söyledi. Savcılar, soruşturma kapsamında Braunschweig'da bu hafta içinde 28 konut ve işyerinde arama yaptıklarını söylediler.

Kaynak: Otohaber.com.tr
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Otomobil Toplam kayıt: 1882
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın