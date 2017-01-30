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, lerini geri çağırıyor!

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Giriş Tarihi: 30.01.2017, 17:46 Güncelleme Tarihi: 30.01.2017, 17:49
Etiketler:
toyota pikap Tundra kamyonet hasar tamir
Toyota, kamyonetlerini geri çağırıyor!

Yaralanmaları önlemek için.

Mahmut Saral

Toyota, tam 73 bin Tundra kamyonetini geri çağırıyor. Firma yaptığı duyuruda, 2016 ve 2017 yılında satılan lerin bazılarının arka tamponlarında sorun olduğunu ve bu güçsüz tamponlar sebebiyle kullanıcıların zarar görme riski olduğu dile getirildi. Bu sebeple de kamyonetlerin onarılması için yeni bir program başlatıldı. , bu sürecin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini de ekliyor.

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