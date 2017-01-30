Toyota, kamyonetlerini geri çağırıyor!

Toyota, tam 73 bin Tundra kamyonetini geri çağırıyor. Firma yaptığı duyuruda, 2016 ve 2017 yılında satılan Tundra kamyonetlerin bazılarının arka tamponlarında sorun olduğunu ve bu güçsüz tamponlar sebebiyle kullanıcıların zarar görme riski olduğu dile getirildi. Bu sebeple de kamyonetlerin onarılması için yeni bir program başlatıldı. Toyota, bu sürecin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini de ekliyor.
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