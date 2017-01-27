Mustang EuroNCAP’ten kaldı, Volvo’lar geçti

Avrupa'da güvenlik otoritesi olarak gösterilen EuroNCAP'te yeni yılın ilk testleri yapıldı. Volvo'nun S90'ı ve V90'ı 5 yıldız alırken, Ford Mustang ise 2 yıldız alabildi. Aslında Mustang'in sürücü ve yolcu güvenlik korumasında önemli bir zafiyeti yoktu. Mustang'in Amerikan olmasından dolayı, bazı aktif ve pasif güvenlik sistemlerinin olmaması birkaç yıldızı kaybetmesinin temel sebebini oluştururken, arkadaki emniyet kemerlerde aktif gergi ve yük sınırlayıcı sistemlerin olmaması, bu emniyet kemerini takanlar için özellikle karın bölgesinde büyük risk teşkil ediyor.

S90 ve V90'a tam not

Güvenlik sistemleri konusunda öncü markalardan Volvo'nun iki modeli EuroNCAP'in 2017 testlerinin ilk testlerinden olurken, iki otomobilde testlerden 5 yıldız almayı başardı. S90 ve V90 önden çarpışmalarda kabin sağlamlığını korudu. Dummyler, hem sürücü hem de yolcunun diz ve boyun koruması konusunda iyi veriler elde etti. Yolcu ve sürücü güvenliğinde hemen hemen her kategoride iyi not almayı başaran Volvo'lar, Acil Durum Frenleme sistemi yaya korumasında bu zamana kadar en yüksek puanı almayı başardılar.

Kaynak: Otohaber.com.tr