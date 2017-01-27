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lar 'e kadar 100 milyonu bulacak

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Giriş Tarihi: 27.01.2017, 13:10 Güncelleme Tarihi: 27.01.2017, 13:13
Etiketler:
2035 elektrikli araç BP otomobil tahmin rapor
Elektrikli araçlar 2035'e kadar 100 milyonu bulacak

British Petroleum (), çevre dostu ların sayısının dünya genelinde yılına kadar 100 milyonu bularak, küresel araç filosunun yüzde 5,5'ini oluşturacağını açıkladı.

Dünyaca ünlü markalarının geliştirdikleri yeni modellerle lar, kullanıcıların dikkatini çekmeye ve trafikte artış göstermeye başladı.

BP'nin Enerji Görünümü unda, 2015'te 1,2 milyon olan elektrikli araç sayısının yılına kadar yaklaşık 100 milyonu bulacağı öngörüldü.

Raporda, bu rakamın dörtte birini hibrit araçların, geri kalanını ise sadece elektrikle çalışan araçların oluşturacağına dikkat çekildi.

Dünyadaki toplam otomobil filosunun 2035'e kadar gelir artışı ve altyapıdaki iyileştirmelerle 1,8 milyar adete çıkacağının belirtildiği raporda, elektrikli araç sayısının aynı dönemde toplam filonun yüzde 5,5'ini oluşturacağı ifade edildi.

Petrol talebi 1,2 milyon varil azalır

Raporda, elektrikli araçların petrol talebindeki büyümeyi az da olsa yavaşlattığına dikkat çekilerek, 2015'te trafikteki araçların günlük 19 milyon varil akaryakıt talebi olduğu ve bu rakamın küresel petrol talebinin beşte birine denk geldiği kaydedildi.

Gelecek 20 yılda araç sayısının ikiye katlanmasının aynı şekilde akaryakıt talebini de artıracağı belirtilen raporda, "Elektrikli araç sayısındaki 100 milyonluk artış petrol talebini günlük 1,2 milyon varil düşürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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