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Autoshow yapılacak mı?

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Giriş Tarihi: 26.01.2017, 11:18 Güncelleme Tarihi: 26.01.2017, 11:23
Etiketler:
istanbul İstanbul Autoshow 2017 fuar açıklama tüyap otomobil
İstanbul Autoshow yapılacak mı?

markalarının arka arkaya katılmayacaklarını larının ardından, Autoshow'un bu sene iptal olma olasılığı bile konuşuluyordu.

Autoshow 2017-Geleceğe Yakından Bakın, 21-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Beylikdüzü'ndeki ve Kongre Merkezi'nde tutkunlarına geleceğin teknolojileriyle buluşma fırsatı sunuyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan için geri sayım sürüyor. Bugünün ve geleceğin otomobil teknolojilerinin sergileneceği "İstanbul Autoshow 2017-Geleceğe Yakından Bakın"da, Türkiye'de faaliyet gösteren ve ODD bünyesinde yer alan otomotiv markalarının yanı sıra, teknoloji, inovasyon, bilişim, aksesuar ve yan sanayi firmaları, Sivil Toplum Örgütleri ve basın kuruluşları yerlerini alıyor.

21-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan İstanbul Autoshow 2017'nin kapıları, hafta içi 12:00-21:00, hafta sonu ise 11:00-21:00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

"İstanbul Autoshow 2017-Geleceğe Yakından Bakın" sosyal medya hesapları ve internet sitesi adresi aşağıda verilmiştir;

Facebook (@istautoshow),
Twitter (@ist_autoshow),
Instagram'dan (istanbulautoshow17),
Internet sitesi www.autoshowistanbul.com

Kaynak: Otohaber.com.tr
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