Avrupa otomotiv satışlarında Türkiye kaçıncı oldu?

Türkiye 2016 yılında hafif ticari araç satışlarında geçen yıla göre yüzde 6,4'lük düşüşe rağmen 226.782 adetle 4.sırada yer aldı. 2016 yılı Aralık ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19'luk düşüş olmasına karşın 33.868 adetle 2.sıraya yerleşti.

Otomobil satışlarında; 2016 yılında geçen yıla göre yüzde 4,3'lük artış göstererek 756.938 adet ile 6.sırada yer alırken, sadece 2016 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5'lik düşüşe rağmen 108.044 ile 5.sırayı kaptı.

Otomobil ve hafif ticari araçların toplam satışlarında ise; 2016 yılında geçen yıla göre yüzde 0,3'lük düşüş olmasına rağmen 1.0007.857 adet ile 6.sırayı alırken, sadece 2016 Aralıka ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3'lük düşüşe karşın 144.928 adet ile 5.sıraya yerleşti.

AVRUPA'DA SATIŞLAR ARTTI

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde %7,2 arttı ve 17.536.560 adet seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılının aynı döneminde toplam 16.361.755 adet satış gerçekleşmişti.

EN ÇOK ARAÇ SATILAN ÜLKELER

2016 yılında otomobil ve hafif ticari araç satışları sıralamasında; 3.708.867 adetle Almanya birinci olurken, 3.128.987 adetle İngiltere ikinci, 2.478.472 ile Fransa üçüncü oldu.

2016 yılında sadece otomobil satışlarında ise; 3.351.607 adetle Almanya yine birinci, 2.692.786 adetle İngiltere ikinci ve 2.015.177 adetle Fransa üçüncü sırada yer aldı.

Yine aynı yıl içinde sadece hafif ticari araç satışlarında; 408.545 adetle Fransa birinciliği alırken, 375.687 adetle İngiltere ikinci, 258.021 adetle Almanya üçüncü sırayı kaptı.

Kaynak: Otohaber.com.tr