| Üye ol | 26 Ocak 2017,Perş
  • kategori seçin
  • ara

, e başlıyor

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 26.01.2017, 10:49 Güncelleme Tarihi: 26.01.2017, 10:53
Etiketler:
avrasya tüneli Avrasya 24 saat hizmet ulaşım otomobil
Avrasya Tüneli, 24 saat hizmete başlıyor

31 Ocak'ta saat 07.00'den itibaren vermeye başlayacak.

İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ. (ATAŞ) açıklamasına göre, İstanbul'da araç trafiğinin çok yoğun olduğu Kumkapı ve Koşuyolu güzergahında kıtalararası yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Tüneli, 31 Ocak 2017'de 07.00 itibarıyla vermeye başlayacak.

Avrasya Tüneli, trafik sistemlerinin entegrasyonuna ilişkin çalışmalar nedeniyle 30 Ocak tarihine kadar 07.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyordu.

İki kıta arası kısa yol

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, trafik yoğunluğu fazla olan Asya yakasındaki D100 Karayolu ve Avrupa Yakasındaki Kennedy Caddesini bağlayan Avrasya Tüneli ile zaman kaybı azaldı.

Bağlantı yollarının iyileştirilmesiyle akıcı hale getirilen güzergah sayesinde tüneli kullananlar kıtalararası yolculuğu yaklaşık 5 dakikada tamamlıyor. İstanbul genelinde de seyahat sürelerini kısaltan Avrasya Tüneli ile İstanbullular zaman tasarrufu sağlıyor.

Avrasya Tüneli hizmete açıldığı ilk günden bu yana sürücülerden yoğun ilgi görüyor. Sahip olduğu ileri teknolojik özellikleriyle Avrasya Tüneli, ocak ayının ilk haftasında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ın olumsuz etkilendiği İstanbul'da hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım alternatifi olarak öne çıkmıştı.

Kaynak: AA
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Otomobil Toplam kayıt: 1867
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın