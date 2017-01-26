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Alman devlerine 'den ithalat si şoku!

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Giriş Tarihi: 26.01.2017, 11:06 Güncelleme Tarihi: 26.01.2017, 11:10
Etiketler:
otomotiv ABD vergi zam Donald Trump
Alman otomotiv devlerine ABD'den ithalat vergisi şoku!

Amerika'nın yeni başkanı , ülke dışında üretilip ithal edilen araçlar için yüzde 35'lik uygulamasını hayata geçirmeyi düşünüyor.

Almanya'nın 'ye yaptığı ihracatta ana kalemlerden birini 34,1 milyar avroyla motorlu taşıtlar, römorklar ve yarı römorklar oluştururken, Trump'ın sektöre ithalat si uygulamayı planlaması Alman otomotiv firmalarını zora soktu.

Donald Trump'ın 20 Ocak'ta 45'inci ABD Başkanı olarak yemin edip resmen göreve başlaması Almanya'da ABD ile AB arasındaki ticari ilişkilerin geleceğine yönelik tartışmaları artırdı.

Trump, Alman Bild gazetesine göreve başlamasından kısa süre önce verdiği röportajda, ABD dışında üretilen ancak bu ülkeye satılacak otomobiller için üreticilerin vergi ödemesi gerekeceğini belirterek, Alman otomobil üreticilerine yüzde 35'lik ithalat vergisi uygulamak istediğini ifade etmişti.

Trump'ın bu açıklamaları, otomobil üreticisi ülke konumunda olan Almanya'da tepkiyle karşılandı. Zira ABD, Almanya'nın en önemli müşterileri arasında yer alıyor.

ABD'nin yeni yönetiminin ithalat vergisine başvurması aynı anda Meksika gibi ülkelere yatırım yapan Alman firmalarını da kara kara düşündürüyor.

Trump'ın röportajı sonrasında BMW, Daimler ve Volkswagen'in hisselerinde düşüşler yaşandı. Almanya'nın üç önemli otomobil üreticisi de ABD'ye ihracat yapmak amacıyla üretim maliyetlerinin daha düşük olduğu Meksika'daki fabrikalara milyarlarca avro tutarında yatırım yapmıştı

Kaynak: Otohaber.com.tr
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