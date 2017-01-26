Alman otomotiv devlerine ABD'den ithalat vergisi şoku!

Almanya'nın ABD'ye yaptığı ihracatta ana kalemlerden birini 34,1 milyar avroyla motorlu taşıtlar, römorklar ve yarı römorklar oluştururken, Trump'ın sektöre ithalat vergisi uygulamayı planlaması Alman otomotiv firmalarını zora soktu.

Donald Trump'ın 20 Ocak'ta 45'inci ABD Başkanı olarak yemin edip resmen göreve başlaması Almanya'da ABD ile AB arasındaki ticari ilişkilerin geleceğine yönelik tartışmaları artırdı.

Trump, Alman Bild gazetesine göreve başlamasından kısa süre önce verdiği röportajda, ABD dışında üretilen ancak bu ülkeye satılacak otomobiller için üreticilerin vergi ödemesi gerekeceğini belirterek, Alman otomobil üreticilerine yüzde 35'lik ithalat vergisi uygulamak istediğini ifade etmişti.

Trump'ın bu açıklamaları, otomobil üreticisi ülke konumunda olan Almanya'da tepkiyle karşılandı. Zira ABD, Almanya'nın en önemli otomotiv müşterileri arasında yer alıyor.

ABD'nin yeni yönetiminin ithalat vergisine başvurması aynı zamanda Meksika gibi ülkelere yatırım yapan Alman firmalarını da kara kara düşündürüyor.

Trump'ın röportajı sonrasında BMW, Daimler ve Volkswagen'in hisselerinde düşüşler yaşandı. Almanya'nın üç önemli otomobil üreticisi de ABD'ye ihracat yapmak amacıyla üretim maliyetlerinin daha düşük olduğu Meksika'daki fabrikalara milyarlarca avro tutarında yatırım yapmıştı

Kaynak: Otohaber.com.tr