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'te şoförsüz dönemi başladı

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Giriş Tarihi: 24.01.2017, 12:09 Güncelleme Tarihi: 24.01.2017, 12:12
Etiketler:
otobüs fransa paris sürücüsüz otobüs ulaşım
Paris'te şoförsüz otobüs dönemi başladı

'nın başkenti 'te, toplu taşımada "şoförsüz " seferleri kapsamında kısa mesafede deneme amacıyla yolcu taşımacılığına başlandı.

Elektrikle çalışan 10 yolcu kapasiteli lerle ilk deneme seferleri Charles de Gaulle Köprüsü'nden Lyon Garı ile Austerlitz Garı arasındaki mesafede gerçekleştirildi.

Saatte 7 kilometre hızla yaklaşık 200 metrelik mesafede yapılan deneme seferleri üç ay sürecek.

Özel kamera ve sensörlerle donatılan elektrikli otobüsler, kendileri için ayrılan tercihli yolda ilerlerken bu donanımlarıyla çevresindeki insan, araç ve diğer objeleri algılayabiliyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Jean-Louis Missika, deneme seferlerinin başlaması dolayısıyla basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şoförsüz toplu taşıma araçlarının şehir yaşantısı için bir devrim niteliğinde olduğunu söyledi.

Paris Belediyesi Toplu Taşıma Müdürü Elisabeth Borne ise sonraki süreçte şoförsüz otobüs ağını geliştirmeyi hedefledikleri bildirdi.

Başkentte, kış aylarında hava kirliliğinin ciddi boyutlara ulaşması üzerine belediye son aylarda tek-çift plaka uygulamasına gidiyor. Hava kirliliğinin arttığı dönemlerde, başkentlilerin araçları ile trafiğe çıkmaması için toplu taşıma araçlarından ücret alınmazken, belediyenin otoparkları bedava hizmet veriyor.

Kaynak: AA
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