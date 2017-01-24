Avrupa’da en hızlı büyüyen otomobil markası

Son iki yıldır ürün gamını yenileyen ve yeni modellerle genişleten Honda, 2016 yılında Avrupa ve EFTA pazarlarında yüzde 20,8'lik büyüme kaydetti.

Honda Türkiye ise özellikle Aralık ayında yakaladığı satış ivmesi ile Honda'nın Avrupa pazarında Aralık ayı satış lideri oldu. Markanın ürün gamına olan talep artarken özellikle HR-V, Jazz ve Civic modellerinde ciddi satış artışları yaşandı. Honda 2017 yılında Avrupa'nın en önemli beş pazarında büyüme kaydetti.

Honda, 2016 yılında Avrupa'nın en hızlı büyüyen ana otomobil markası oldu. ACEA verilerine göre Honda Aralık sonu rakamlarıyla Avrupa ve EFTA ülkelerinde 2016 yılında 159.126 adet otomobil satışı gerçekleştirdi ve 2015 yılı ile kıyaslandığında yüzde 20,8 büyüme kaydetti. Böylece Honda, yüzde 6,8 büyüyen Avrupa pazarının 3 katı büyüme gösterdi.

Honda Türkiye ise Aralık ayında önemli bir satış ivmesi göstererek Avrupa ülkeleri içinde birinciliği elde etti. Honda'nın mali yıl satışlarında ise Honda Türkiye İngiltere'nin ardından ikinci oldu. Bu başarıda Şekerpınar fabrikasında üretilen ve Ekim, Kasım, Aralık aylarında 6 bin 623 adet satılan Civic Sedan'ın etkisi büyük oldu.

Honda 2016 yılında tüm ürün gruplarıyla etkin bir performans sergilerken özellikle HR-V, Jazz ve Civic modellerinin satış performansı dikkat çekiyor. Honda HR-V Avrupa ve EFTA* ülkelerinde 34.921 adetlik bir satış performansına imza atarken, Jazz satışları bir önceki yıla oranla yüzde 26 artarak 39.613 adet ve yeni Type R modelinin sağlamış olduğu ivme ile Civic ürün gamı satışları ise yüzde 4,9 artarak 47.300 adet olarak gerçekleşti.

Honda, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya olmak üzere Avrupa'nın en önemli beş pazarında da büyüme kaydetti. En büyük büyümeyi yüzde 98 ile İtalya pazarında kaydeden Honda yüzde 47,7 ile Finlandiya, yüzde 38,6 ile Portekiz ve yüzde 58,1 ile Romanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde de büyüdü.

Kaynak: Otohaber.com.tr