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ı iptal mi edilecek?

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Giriş Tarihi: 23.01.2017, 11:53 Güncelleme Tarihi: 23.01.2017, 11:59
Etiketler:
fuar istanbul otomobil İstanbul Autoshow Fuarı autoshow
İstanbul Autoshow Fuarı iptal mi edilecek?

Türkiye otomotiv sektörü için büyük önem taşıyan ı'na katılmayan firmaların sayısı 16'dan 20'ye çıktı. Şimdi fuarın iptal edilme olasılığı konuşuluyor.

Bugatti, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, Citroen, DS, Subaru, Infiniti, Kia, Suzuki, Mazda ve Volvo'nun a katılmayacağı daha önce belli olmuştu. Son olarak Land Rover, MINI, Jaguar ve Ford da fuara katılmama kararı aldı. Böylece 21-30 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan fuara katılmayan markaların sayısı 16'dan 20'ye çıktı. Firmaların sayısının artmasıyla birlikte kulislerde, Autoshow'un iptal edileceği konuşulmaya başlandı. TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın planlandığı gibi 21 Nisan'da gerçekleşeceğini, şubat başında tanıtımlara başlayacaklarını söylüyor. Ancak, otomotiv sektörünün lider markalarının fuara katılmaması nedeniyle, 'un sönük geçeceği düşünülüyor. Bu nedenle iptal haberleri konuşuluyor.

BÜTÇELER KÜÇÜLDÜ

Autoshow'a katılma kararında, 2017'de pazarın daralacağı öngörüsüyle yapılan bütçe kısıtlamalarının etkili olduğu söyleniyor. Yapılan hesaplamalara göre fuara katılma maliyeti yaklaşık 1-2 milyon euroyu buluyor.

REKOR SONRASI ŞAŞIRTTILAR

2016'yı üretim, ihracat ve iç pazarda satış rekorlarıyla kapatan otomotiv firmalarının, maliyetlerin yüksekliği gerekçesiyle fuara katılmaması büyük tepki çekiyor. Firmaların Autoshow'un talebi canlandırıcı etkisini hesaba katmadıkları düşünülüyor. Fuara katılmama kararı alan markalar, Doğuş Holding, Koç Holding, Borusan Holding, Bayraktar Holding gibi Türkiye'nin büyük gruplarının bünyesinde bulunuyor.

Kaynak: Otohaber.com.tr
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