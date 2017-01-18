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Tiguan ve A4 geri mi çağrılıyor?

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Giriş Tarihi: 18.01.2017, 17:20 Güncelleme Tarihi: 18.01.2017, 17:25
Etiketler:
Volkswagen audi Volkswagen Grubu otomobil VW Tiguan Audi A4 geri çağırma
Volkswagen Tiguan ve Audi A4 geri mi çağrılıyor?

Alman üreticisi (VW) Grubu’na bağlı Volkswagen ve ’nin, iki güncel modelini tamir için servislere çağırdığı öne sürüldü.

Alman Bild gazetesinde yer alan haberde, " ve , koltuk arkalığındaki bir arızalı bağlantı nedeniyle, Tiguan ve A4'ün güncel modellerini servislere çağırıyor." ifadesini yer verildi.

Haberde, aracın arkadan darbe alması durumunda, söz konusu arızanın yaralanma riskini artırabileceği aktarıldı.

Arızanın 2016 yılında üretilen VW Tiguan ve Audi A4 model araçları kapsadığı belirtilen haberde, etkilenecek araç sayısının ise henüz bilinmediği ve bu sayının yönetilebilir olduğu vurgulandı.

Haberde, anlaşmalı tamirhanelerde Tiguan'ın "72F9" ve A4'ün de "72G1" kodlu kampanya kapsamında kontrol edilebileceği ve gerekmesi durumunda hatalı koltukların değiştirilebileceği bildirildi.

Konuyla ilgili ise VW'den henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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