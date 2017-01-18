Polis, belgesi olmayanlara ceza yağdırdı

Polis ekipleri Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon bölge müdürlüklerine bağlı yol kenarı denetim istasyonlarında ticari araç sürücülerine göz açtırılmadı.

200 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Ekipler, geçen yıl toplam 37 milyon 71 bin 302 aracı denetlendi. Söz konusu denetimlerde 199 bin 588 araca, 200 milyon 363 bin 126 lira ceza kesildi.

İSTANBUL İLK SIRADA​

Yol kenarı denetim istasyonlarından İstanbul Bölge Müdürlüğü, 11 milyon 41 bin 582 aracın kontrolünü yaparak, en fazla aracın denetlendiği bölge oldu. Kontrol edilen toplam araç sayısının yüzde 29,78'inin denetimi burada gerçekleştirildi. Söz konusu bölgede yol kenarı denetim istasyonlarında kontrol edilen araçlardan 72 bin 552'sine toplam 71 milyon 99 bin 871 lira ceza kesildi. Böylece toplam ceza miktarının yüzde 35,49'unun kesildiği İstanbul, en fazla ceza kesilen bölge oldu.

Denetimlerde kesilen 200 milyon 363 bin 126 liralık cezanın, 97 milyon 374 bin 887 lirası Karayolu Taşıma Kanunu ihlalinden, 102 milyon 988 bin 239 liralık kısmı ise Karayolları Trafik Kanunu ihlalinden kaynaklandı.

Kesilen cezaların büyük kısmının yetki belgesi olmamasından ve fazla yükleme yapılmasından kaynaklandığı öğrenildi.

Söz konusu dönemde 13 bölge müdürlüğünün bağlı olduğu yol kenarı denetim istasyonlarının yaptığı denetimler ve kestiği cezalar şöyle:

Adana'da denetlenen 5 milyon 771 bin 386 araçtan 21 bin 859'una 24 milyon 418 bin 458 lira,

Ankara'da denetlenen 4 milyon 459 bin 815 araçtan 21 bin 860'ına 20 milyon 163 bin 5 lira,

Antalya'da denetlenen 1 milyon 163 bin 443 araçtan 8 bin 759'una 9 milyon 293 bin 688 lira,

Bolu'da denetlenen 614 bin 559 araçtan 7 bin 34'üne 6 milyon 456 bin 148 lira,

Bursa'da denetlenen 1 milyon 599 bin 768 araçtan 12 bin 410'una 13 milyon 98 bin 187 lira,

Diyarbakır'da denetlenen 321 bin 210 araçtan 5 bin 196'sına 4 milyon 340 bin 480 lira,

Erzurum'da denetlenen 1 milyon 198 bin 571 araçtan 4 bin 770'ine 4 milyon 713 bin 435 lira,

Gaziantep'te denetlenen 1 milyon 485 bin 376 araçtan 6 bin 884'üne 6 milyon 557 bin 523 lira,

İstanbul'da denetlenen 11 milyon 41 bin 582 araçtan 72 bin 552'sine 71 milyon 99 bin 871 lira,

İzmir'de denetlenen 4 milyon 846 bin 866 araçtan 17 bin 648 araca 17 milyon 705 bin 156 lira,

Samsun'da denetlenen 1 milyon 461 bin 769 araçtan 7 bin 701'ine 7 milyon 979 bin 5 lira,

Sivas'ta denetlenen 1 milyon 278 bin 969 araçtan 6 bin 761'ine 8 milyon 419 bin 342 lira,

Trabzon'da denetlenen 1 milyon 827 bin 988 araçtan 6 bin 154'üne 6 milyon 118 bin 828 lira.

Kaynak: Otohaber.com.tr