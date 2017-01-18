O şehirde dizel araçların kullanımı yasaklandı

Dizel araçların kullanılması yasağının ne kadar süreceği konusunda ise kesin bir tarih açıklanmadı. Toplu taşıma araçları, taksiler ve bazı nakliye araçları ise yasak kararının dışında bırakıldı. Dizel araç kullanma yasağına uymayan sürücüler ise bin 500 Norveç Kronu ceza ödemek zorunda kalacaklar.
Yasağın ilk gününde denetimlere başlayan belediye görevlileri ise bugün için yasağa uymayan araç kullanıcılarına ceza kesilmediğini, sadece yasak konusunda bilgi vermekle yetinildiğini açıklayarak yarından sonra ceza yazılmasına başlanacağını belirtti.
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında da Paris, Meksiko, Madrid ve Atina Belediye Başkanları aldıkları ortak kararla en geç 2025 yılına kadar kentlerinde bütün dizel binek araçları ile ağır vasıtaların kullanılmasının yasaklanacağını duyurmuşlardı.
Kaynak: Otohaber.com.tr
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Dizel araçlar birtek bizim ülkemizde pahalıcevapla 18.01.2017 18:50
Ama dizel arabalar hala daha pahalı :/cevapla 18.01.2017 17:52
Sadece turkiyemi ze özgü pahalı olması devlet benzinden kaybettiği zararı karşılamaya çalışmalı bir şekilde :). Sıfır araba alırsan ayri ama bir markanın 2. El 2014 diesel ürünü ile benzinli ürünü aynı Amerika da Fransa da ingiltere de. Türkiye de maşallah herşey pahali olmuş bu tatil icin gelişimde 1 ay önce gördüm ;).cevapla 18.01.2017 18:31
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