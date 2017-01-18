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O şehirde ların kullanımı landı

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Giriş Tarihi: 18.01.2017, 17:39 Güncelleme Tarihi: 18.01.2017, 17:42
Etiketler:
otomobil dizel dizel motor yasak ceza araç norveç
O şehirde dizel araçların kullanımı yasaklandı

’in başkenti Oslo’da hava kirliliğinin yoğunlaşması üzerine Oslo belediye sınırları içerisinde ların kullanılması landı.

ların kullanılması yasağının ne kadar süreceği konusunda ise kesin bir tarih açıklanmadı. Toplu taşıma araçları, taksiler ve bazı nakliye araçları ise kararının dışında bırakıldı. Dizel araç kullanma yasağına uymayan sürücüler ise bin 500 Norveç Kronu ceza ödemek zorunda kalacaklar.

Yasağın ilk gününde denetimlere başlayan belediye görevlileri ise bugün için yasağa uymayan araç kullanıcılarına kesilmediğini, sadece yasak konusunda bilgi vermekle yetinildiğini açıklayarak yarından sonra ceza yazılmasına başlanacağını belirtti.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında da Paris, Meksiko, Madrid ve Atina Belediye Başkanları aldıkları ortak kararla en geç 2025 yılına kadar kentlerinde bütün dizel binek araçları ile ağır vasıtaların kullanılmasının yasaklanacağını duyurmuşlardı.

Kaynak: Otohaber.com.tr
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Selim Selim

Dizel araçlar birtek bizim ülkemizde pahalı

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cevapla 18.01.2017 18:50
Deadspace Deadspace

Ama dizel arabalar hala daha pahalı :/

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hayır0
cevapla 18.01.2017 17:52
Avrupalı Avrupalı

Sadece turkiyemi ze özgü pahalı olması devlet benzinden kaybettiği zararı karşılamaya çalışmalı bir şekilde :). Sıfır araba alırsan ayri ama bir markanın 2. El 2014 diesel ürünü ile benzinli ürünü aynı Amerika da Fransa da ingiltere de. Türkiye de maşallah herşey pahali olmuş bu tatil icin gelişimde 1 ay önce gördüm ;).

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evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 18:31
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