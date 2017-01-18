İşte Türkiye’nin en çok satan SUV’u

Tasarımdan, konfordan ve hacimden ödün vermeyen kompakt ölçüleri, motor ve şanzıman seçenekleri ile crossover segmentine ilham veren Nissan Qashqai, 10'uncu yılında 18 bin 365 adet satışıyla sınıfının en çok satan modeli oldu.

Tüketicilerine sunduğu yakıt verimliliğinin yanında Çevre Görüş Sistemi ve Güvenlik Kalkanı gibi gelişmiş teknolojileri bünyesinde bulunduran Qashqai, bu özellikleriyle de fark yaratmayı başarıyor.

Nissan Qashqai, özellikle çocuk ve yetişkin koruma testlerinde gösterdiği üstün performansıyla 10 yıl boyunca güvenlikten de ödün vermedi. 2014 yılında bağımsız test organizasyonu Euro NCAP tarafından en güvenli kompakt aile otomobili seçilen Qashqai, "Nissan Güvenlik Kalkanı" özellikleriyle sürüş esnasında da sürücüyü ve yolcuları koruyarak güvenliği üst seviyelere taşıyor.

2006 yılından bugüne kadar Avrupa'da 2,5 milyonun üzerinde üretim başarısı gerçekleştiren Qashqai, Türkiye'de 2016 yılındaki rekor satışıyla birlikte 90 binin üzerinde tüketicinin tercihi ile segmentinin tartışmasız lideri oldu. Qashqai aynı zamanda yaklaşık 300 farklı model arasında en çok satan 20 araç arasında yerini aldı.

Kazandıkları başarılardan son decece mutlu olduklarını dile getiren Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, "Nissan Türkiye olarak 2016 yılında otomobil satış adetlerini bir önceki yıla kıyasla yüzde 21 arttırarak rekor satış adedine ulaştık. 2016 yılında 32 bin 53 adet satışla Nissan'ın, Türkiye pazarına girdiği tarihten bu yana en yüksek satışı gerçekleştirdik. Pazar payımızı yüzde 2,73'den 3,26'ya çıkardık. SUV segmentinin öncüsü olan Qashqai, Nissan markasına Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de ivme kazandırdı. Ülkemizde en çok tercih edilen SUV olma özelliğini açık ara elinde bulunduran Qashqai, cesur tasarımı ve segment lideri teknolojisiyle Türkiye'de amiral gemimiz olarak Nissan'ı yeni başarılara taşımaya devam edecek. Nissan Türkiye olarak, hem kırdığımız rekor satış adedimizle, hem de yakaladığımız pazarın çok üzerindeki büyüme oranımızla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Otohaber.com.tr