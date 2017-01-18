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İngiliz lüks üreticisi sına çarptırıldı

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Giriş Tarihi: 18.01.2017, 11:11 Güncelleme Tarihi: 18.01.2017, 11:14
Etiketler:
otomobil rolls royce rüşvet ceza ABD açıklama
İngiliz lüks otomobil üreticisi rüşvet cezasına çarptırıldı

Amerika, İngiliz lüks markasının yabancı hükümet yetkililerine verdiği gerekçesiyle üç ülkeye 800 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı ya göre Rolls Royce; ABD, İngiltere ve Brezilya hükümetlerine toplamda 800 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Söz konusu rakamın yaklaşık 605 milyon dolarının İngiltere'ye, 170 milyon dolarının 'ye ve 25 milyon dolarının Brezilya'ya ödeneceği bildirildi. Adı geçen üç ülkedeki yolsuzlukla mücadele güçlerinin işbirliğinde yürütülen soruşturmaları kapsamında, şirketin 2000-2013 döneminde yabancı hükümet yetkililerine kamu ihaleleri karşılığında 35 milyon dolar verdiği ortaya çıkarıldı.

Rolls Royce'un suçlamaları kabul ettiği ifade edilen açıklamada, Çin, Tayland, Brezilya, Hindistan, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Angola, Malezya, Nijerya ve Iraklı hükümet yetkililerinin şirketten rüşvet aldığı kaydedildi.

Şirketin Londra borsasında işlem gören hisseleri, rüşvet soruşturmasının sonuçlanmasının ardından yüzde 6 değer kazandı.

Kaynak: AA
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