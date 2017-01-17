Elektrikli süpürge markası Dyson, Tesla'ya rakip oldu!

Elektrikli otomobil pazarının her geçen gün çeşitlendiği günümüzde yeni markalar bu lige dahil olmaya devam ediyor. Bu seferki üreticiyse otomobillerinden çok elektrikli süpürge modelleriyle nam salmış İngiliz üretici Dyson.

Aslında markanın elektrikli otomobil üreteceği haberleri 2016 yılının mayıs ayına kadar dayanıyor. Kamuoyuna yansıyan belgelerle birlikte Dyson'ın elektrikli otomobil üreteceği ilk olarak bu dönemde konuşulmaya başlanmış ve üretilecek otomobil projesi bir anda merak konusu olmuştu.

Aradan geçen 4 ayın ardından Vanquish ve V8 Vantage gibi önemli Aston Martin modellerinde imzası bulunan ürün geliştirme müdürü Ian Minards transfer edildi. Böylece Dyson'ın önemli bir proje hazırlığı içerisinde olduğu yüksek sesle konuluşmaya başlandı.

Geçtiğimiz süreçte Michigan merkezli batarya üreticisi Sakti3'ü 90 milyon dolar karşılığında satın alarak yeni nesil batarya teknolojileri geliştireceğini de açıklayan Dyson'ın son hamlesi Tesla cephesinden geldi. 2009 yılından beri Tesla'nın küresel iletişim başkanı olan ve geçtiğimiz mart ayında şirketten ayrılan Ricardo Reyes ekibe katıldı. Tesla ve Aston Martin transferlerinin ardından kendi batarya teknolojisini de geliştirmekte olan Dyson'ın önümüzdeki süreçte rekabete yeni bir boyut getirmesi bekleniyor.

Kaynak: Otohaber.com.tr