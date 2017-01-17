Dikkat. Honda, yaklaşık 1 milyon otomobilini geri çağırıyor!

Japon menşeli teknoloji şirketi Honda, şubat ayından itibaren 772 bin otomobilini geri çağırmaya hazırlanıyor.

TechnoBuffalo'da yer verilen haberde, yüz binlerce Honda otomobilin yolcu hava yastıklarında üretim hatalarının olduğu belirtildi ve ücretsiz değişim için de otomobillerin yakında servislere çağrılacağı tekrar edildi.

Şu an Birleşik Krallık ve Amerika'daki otomobillerden söz ediliyor. Aşağıda da modeller belirtilmiş.

2005-2006 Acura MDX

2005-2012 Acura RL

2009-2012 Acura TSX

2011-2012 Acura TSX Wagon

2010-2012 Acura ZDX

2008-2012 Honda Accord

2010-2012 Honda Crosstour

2006-2011 Honda Civic

2005-2011 Honda CR-V

2005-2011 Honda Element

2012 Honda FCX Clarity

2007-2012 Honda Fit

2010-2012 Honda Insight

2005-2012 Honda Pilot

2006-2012 Honda Ridgeline