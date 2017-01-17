Dikkat. Honda, yaklaşık 1 milyon otomobilini geri çağırıyor!

Japon menşeli teknoloji şirketi Honda, şubat ayından itibaren 772 bin otomobilini geri çağırmaya hazırlanıyor.
TechnoBuffalo'da yer verilen haberde, yüz binlerce Honda otomobilin yolcu hava yastıklarında üretim hatalarının olduğu belirtildi ve ücretsiz değişim için de otomobillerin yakında servislere çağrılacağı tekrar edildi.
Şu an Birleşik Krallık ve Amerika'daki otomobillerden söz ediliyor. Aşağıda da modeller belirtilmiş.
2005-2006 Acura MDX
2005-2012 Acura RL
2009-2012 Acura TSX
2011-2012 Acura TSX Wagon
2010-2012 Acura ZDX
2008-2012 Honda Accord
2010-2012 Honda Crosstour
2006-2011 Honda Civic
2005-2011 Honda CR-V
2005-2011 Honda Element
2012 Honda FCX Clarity
2007-2012 Honda Fit
2010-2012 Honda Insight
2005-2012 Honda Pilot
2006-2012 Honda Ridgeline
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.