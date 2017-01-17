Airbus, kendi kendine giden, pilotsuz uçaklar üzerine çalışıyor

Sürücüsüz otomobillerle ilgili çalışmalar sürüyor. Bu araçlar için kısa aralıklarla bilgiler alıyoruz ve birkaç sene içinde yollarda olmaları muhtemel. Peki ya pilotsuz uçaklara ne dersiniz?

Airbus firması, kendi kendine giden ve dolayısıyla pilota ihtiyaç duymayan hava araçları üzerine çalışmalara başladıklarını duyurdu. Firma, 2017 sonu itibarıyla ilk prototipleri elde etmeyi amaçlıyor.

Airbus yetkilileri, otonom uçuşların çok uzakta olmadığını, günümüzdeki uçuşlarda yaşanan sorunların %90 oranda insan kaynaklı olduğunu ve pilotsuz uçuşların güvenli olacağını bildiriyor.

Aslında kulağa biraz korkutucu geliyor desek yeridir.

Siz ne dersiniz?