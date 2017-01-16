Tamamen Türk tasarımı olan yerli marka yolda

Yerli otomobil üretimi konusuna değinen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Babayiğit çıkmadı" sözlerini hatırlattı. Türk sanayisinin otomobil yapıp piyasaya sürecek yeterlilikte olduğuna dikkat çeken Özlü, konunun teknolojik değil ticari olduğunu vurguladı.

Türkiye'de yabancı firmaların otomobil üreterek ihracat gerçekleştirdiğini, istihdam oluşturduğunu anlatan Özlü, tamamen Türk tasarımı olan yerli bir marka üreteceklerinin müjdesini verdi. Yerli marka otomobil için iş modeli yaptıklarını kaydeden Bakan Özlü, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın da onayladığı bu modelle, devletin en fazla yüzde 49 hissedar olacağı bir konsorsiyum oluşturacaklarını söyledi. Özlü, "Türk tasarımı ile taksi modeliyle bir elektrikli otomobil üretimine geçeceğiz. Küresel bir başarı hedefliyoruz. Dünyanın önemli merkezlerinde uçaktan ineceksiniz, taksi çağıracaksınız, bir Türk taksisi sizi karşılayacak" diye konuştu.

Kaynak: IHA