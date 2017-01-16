Öğrenciler otomobilin motorunu jantın içine sığdırdılar

Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencileri, yüzde yüz yerli otomobil yapmak için kolları sıvadı. Büyük bölümünü geliştirdikleri aracın motorunu da kendileri geliştiren öğrenciler, aracın hidrojenle çalışan motorunu jantın içine yerleştirdi. Bu sayede şaft, diferansiyel ve dişlileri ortadan öğrenciler, gürültü ve boşa enerji sarfiyatını ortadan kaldırdı. Aracın sadece pili kaldığını söyleyen öğrenciler, onu da en kısa zaman da bitirip yüzde yüz yerli otomobil üretmiş olacak.

Yaptıkları otomobille ilgili konuşan Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğrencisi Ebubekir Pınar, "Biz bu motor üzerinde iki yıldır çalışıyoruz. Motoru Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü'nde okuyan arkadaşlarla birlikte ürettiğimiz araçlar üzerinde deniyoruz. İlk olarak 2014 yılında ilk denemesini yaptığımız ve üzerinde bir çok hata olmasına rağmen, en iyi yerli tasarım da ikincilik ödülü kazandık. Motor üzerinde çalışmalarımızı ilerleterek motoru geliştirdik. Motorumuzu hidrojenle çalışır hale getirip jantın içine yerleştirdi. Bu motor hap motor olarak biliniyor. Jant içerisinde bulunuyor. Motorun jant içinde bulunması aracın ekstradan güç kaybetmesini önlüyor. Bu motorla TÜBİTAK yarışmasında en iyi yerli derecesinde ikincilik ödülüne layık görüldük. Hidrojenle çalışan bir araç. Hidrojen enerjisini elektrik enerjisine çeviriyor. Motor bunu hareket olarak aktarıyor. Hidrojeni, depolanmış tüplerden yakıt piline aktarıyoruz. Biz sadece yakıt pilini yapmadık, onu da yapsak aracımız çalışır hale gelecek. Bu yakıt pilini de arkadaşlarla birlikte tasarlayıp, aracımızı yüzde yüz yerli hale getireceğiz. Bu geliştirdiğimiz motorla araçtan şaft, diferansiyel ve dişlileri ortadan kaldırdık" dedi.

Kaynak: İHA