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Giriş Tarihi: 15.01.2017, 12:06 Güncelleme Tarihi: 15.01.2017, 12:10
Etiketler:
renault adli soruşturma kurumsal otomobil fransa
Renault hakkında adli soruşturma

Paris savcılığı, dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yapıldığı şüphesi ile üreticisi hakkında başlattı.

BFM televizyon kanalı, kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, üç sorgu hakiminin söz konusu yı yürüteceğini duyurdu.

Ekonomi Bakanlığı, Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumunun (DGCCRF), Renault'un ürettiği dizel araçların hava kirliliğine yol açtığına dair hazırladığı raporu geçen yıl savcılığa göndermişti.

Bakanlıktan 10 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, DGCCRF'nin Renault'un ürettiği dizel motorlarla ilgili bulguların sonuçlarının Nanterre savcılığına gönderildiği belirtilerek, "Bundan sonra, şüpheli ihlallerle ilgili olarak ne yapılacağına artık mahkemeler karar verecek." ifadelerine yer verilmişti.

Dizel motorların emisyon testlerinde 'un manipülasyon yaptığı şüphesi bulunduğu kaydedilen açıklamada, DGCCRF'nin diğer ismi verilmeyen üreticileri ile ilgili soruşturmasının ise sürdüğü bildirilmişti.

Renault tarafından bunun ardından yapılan açıklamada ise Fransız ve Avrupa yasa ve kurallarına saygı gösterildiği belirtilerek, ''Renault araçlarının hepsi, her zaman yasa ve kurallarla uyumludur ve yürürlükteki normlara uygundur." ifadeleri kullanılmıştı.

'da daha önce Alman Volkswagen firmasına yönelik, emisyon testlerinde manipülasyon yapıldığı şüphesiyle soruşturma açılması talep edilmişti.

Kaynak: AA
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