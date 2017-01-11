Samsung'un yeni pili, kısa sürede dolup km'lerce yol aldıracak

Güney Koreli Samsung, bu kez elektrikli otomobiller için geliştirdiği yeni bir ürünüyle gündemde. Firma, geçtiğimiz günlerde Detroit'te gerçekleştirilen North American International Auto Show'da yeni pil teknolojisini görücüye çıkardı.

Samsung, elektrikli otomobiller için hazırladığı yenilikçi pil çözümüyle kısa sürede şarj ve uzun mesafe vaatlerinde bulunuyor. Yapılan testler, Samsung'un yeni pilinin sadece 20 dakikada tamamen şarj olabildiğini ve tek şarj ile bir otomobilin 600 km yol alabildiğini gösteriyor.

Samsung, bu pil teknolojisini 2021 itibarıyla seri üretime geçirmeyi hedefliyor.