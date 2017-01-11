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'un yeni pili, kısa sürede dolup km'lerce yol aldıracak

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Giriş Tarihi: 11.01.2017, 09:50 Güncelleme Tarihi: 11.01.2017, 09:55
Etiketler:
samsung elektrikli otomobil araba şarj pil teknolojisi
Samsung'un yeni pili, kısa sürede dolup km'lerce yol aldıracak

Daha ekonomik bir çözüm olması bekleniyor.

Mahmut Saral

Güney Koreli Samsung, bu kez elektrikli otomobiller için geliştirdiği yeni bir ürünüyle gündemde. Firma, geçtiğimiz günlerde Detroit'te gerçekleştirilen North American International Auto Show'da yeni ni görücüye çıkardı.

, ler için hazırladığı yenilikçi pil çözümüyle kısa sürede ve uzun mesafe vaatlerinde bulunuyor. Yapılan testler, Samsung'un yeni pilinin sadece 20 dakikada tamamen şarj olabildiğini ve tek şarj ile bir otomobilin 600 km yol alabildiğini gösteriyor.

Samsung, bu pil teknolojisini 2021 itibarıyla seri üretime geçirmeyi hedefliyor.
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asd asd

Otomobilde patlamasın sonra, telefonda 1. 2. derece yanık ile kurtuluyorlardı en azından

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.01.2017 10:02
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