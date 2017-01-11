10 günde kış lastiğine talep arttı

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster servis noktaları, Ocak ayının başından itibaren 10 günlük sürede yaklaşık 15 bin adet kış lastiği sattı. Sürücüler için kış aylarında alınacak önlemlerin sadece kış lastiğiyle sınırlı kalmadığına dikkat çeken Euromaster Türkiye Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu, araçları soğuk hava koşullarına hazırlamak üzere Euromaster servis noktalarında "11 Nokta Kontrolü" hizmetini ücretsiz olarak verdiklerini söyledi.

Yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı kış lastiği satışlarını artırdı. Michelin Grubu çatısı altında Türkiye'de 52 ilde yaklaşık 200 servis noktasında lastik ve araç bakımı hizmeti veren Euromaster, Ocak ayının başından itibaren 10 günlük sürede yaklaşık 15 bin adet kış lastiği sattı. Kış lastiğinin sadece karlı havalarda kullanılan lastikler olarak algılanmaması gerektiğini belirten Euromaster Türkiye Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu, sürücülerin bu konuda giderek bilinçlendiğini ve kış lastiklerine olan talebin ülke genelinde kar yağışı dursa dahi artarak devam ettiğini söyledi. Sürücüler için kış aylarında alınacak önlemlerin sadece kış lastiğiyle sınırlı kalmadığına da dikkat çeken Euromaster Türkiye Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu, araçları soğuk hava koşullarına hazırlamak üzere Euromaster servis noktalarında "11 Nokta Kontrolü" hizmetini tamamen ücretsiz olarak verdiklerini söyledi.

"Akü Satışlarımız Yüzde 200 Arttı"

Euromaster Türkiye Pazarlama Direktörü Zeynep Durusu, "11 Nokta Kontrolü ile birlikte far, silecek, lastik kontrolü, egzoz, fren sistemi, fren hidroliği, akü, sıvılar, klima, amortisör ve ön düzen bölümlerini Euromaster noktalarında ücretsiz olarak kontrol ediyoruz. Kış aylarında özellikle akü testi hayati önem taşıyor. Özellikle kış aylarında farlar ve klimalar daha fazla çalıştığı için aküler aniden bitebiliyor. Bu kapsamda, Euromaster olarak yaptığımız Bosch marka akü kampanyasıyla da akü satışlarını yüzde 200 arttırdık" dedi.

Kaynak: Otohaber.com.tr