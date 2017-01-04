Volvo koltuğunu ilk kez kaptırdı

İsveç'te yılın en çok satan aracı 55 yıl sonra marka değiştirdi.

Ülkeyle özdeşleşmiş markalardan olan Volvo 1962 yılından beri ilk kez ülkenin en çok satan modeline sahip değil. İsveç'te yarım asırdan uzun bir süredir liderliği elinde tuttuğu bu koltuğu Volvo'nun elinden alan ise Volkswagen marka bir araç modeli oldu.

Golf modeli ülkedeki tüm satışların yüzde 5,9'unu oluşturdu. Yani neredeyse İsveç'te 2016 yılında otomobil alan 100 kişiden 6'sı aynı modeli tercih etti. Volvo ise bu sene yüzde 5,7'de kalarak ikinci oldu. 1962 yılında da Vosvos/tosbağa olarak bilinen Volkswagen'in Beetle modeli ülkede en çok satan araç olmuştu.

İsveçli otomobil üreticisi Volvo 2010 yılında Çinli Zhejiang Geely Holding Grubu'na satılmış olsa da halen ikonik bir İsveç markası olarak görülüyor.

EN ÇOK SATAN MARKA

En çok satan model koltuğunu kaptırmış olsa da Volvo halen ülkenin en çok satan otomobil markası. Genel satışlarda yüzde 21,5 gibi bir oran yakalayan Volvo'nun en yakın rakibi Volkswagen ise yüzde 15,7'de kaldı.

İsveç'teki araba üreticileri birliği tarafından yayımlanan raporun sonuçlarına 2016 yılında 372 bin yeni araçla ülkede yeni bir rekor kırıldı.

Kaynak: Otohaber.com.tr