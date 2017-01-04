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Ülkemizdeki taksilerde '' dönemi başladı

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Giriş Tarihi: 04.01.2017, 14:31 Güncelleme Tarihi: 04.01.2017, 14:35
Etiketler:
otomobil lüks ticari ötv ÖTV muafiyeti taksici
Ülkemizdeki taksilerde 'lüks' dönemi başladı

araçlara getirilen muafiyetinin ardından bazı esnafı araçlarını markalardan seçmeye başladı.

araçlara getirilen muafiyeti, 13 Ekim'den itibaren uygulamaya konuldu. Uygulamanın başlamasının ardından araçlar boy göstermeye başladı.

Taksici Hikmet Dede, ''Bazıları çaldı kendi cebine koydu ama cumhurbaşkanımız sağ olsun bize dağıttı. Az önce Elazığ'a gittim geldim, duble yoldan. Sıfır arabamla 5 dakikada gittim, geldim. Allah bin kere razı olsun. Bu imkanları bize tanıdılar, işleri güçleri rast gelsin. Daha da güzel olacak. Ha kimileri BMW'yi, Mercdes'i, Audı'yi niye taksi yaptınız diyor. Ama bu araçlar bize de layık, halkımıza da layık. Kıbrıs'ta şimdiye kadar Mercedes'ler taksicilik yapıyordu. Biz burada kötü şahinlerle taksicilik yapıyorduk. Ama şimdi lüks araçlarla taksicilik yapıyoruz'' diye konuştu.

'İKİNCİ EL FİYATINA SIFIR ARAÇ'

20 yıllık Mehmet Özer de ÖTV indiriminden faydalanarak lüks marka aldığını kaydederek, "Şuan ikinci el fiyatına sıfır araç alıyoruz. Şu aracın sıfır fiyatı 130-140 bin lira gibi bir fiyat." dedi

''GEZMEK İÇİN BİNENLER VAR''

Özer, aracına binen müşterilerinin çok şaşırdığını da belirterek, "Önce inanmıyorlar. Plakaya bakıyorlar, sonra kapıyı açıp 'ağabey binelim mi binmeyelim mi' diyorlar. Tabi meraklısı da taksiyle işi olmasa bile sırf arabayla gezmek için biniyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Otohaber.com.tr

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Salih Salih

44 malatya plakada bi başka yakışıyor yıldız a

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evet2
hayır0
cevapla 04.01.2017 15:14
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