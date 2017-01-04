CES 2017: Elektrikli minivan Las Vegas’ta görücüye çıkıyor

2017 yılı başında Waymo'nun test filosuna katılacak araçlar, özel bilgisayar ve üstün teknolojili yol sensörleriyle tamamen sürücüsüz sürüş için üretildi. FCA ve Waymo, 6 kişilik bir minivan olma özelliği taşıyan Chrysler Pacifica Hybrid modelinin yenilenmiş ilk görüntülerini tüm dünya ile paylaştı. Fiat Chrysler Automobiles, dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından biri olan ve Las Vegas'ta 5 Ocak tarihinden itibaren kapılarını açacak olan CES 2017'de Chrysler Pacifica Hybrid modelini de sergileyecek.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Google'ın sürücüsüz araç projesi Waymo'nun sürücüsüz otomobil üretimi için yaptıkları işbirliği ilk meyvelerini verdi. FCA, Waymo için üzerinde çalıştığı 100 adet Chrysler Pacifica Hybrid otomobilin üretimini tamamladığını resmen duyurdu. 2016 yılı başında Google'ın sürücüsüz araç teknolojisini Chrysler Pacifica Hybrid minivan modeline entegre edeceğini açıklamasının ardından heyecanla beklenen üstün teknolojiyle donatılmış model ilk kez görücüye çıktı. Önümüzdeki günlerde Waymo'nun sürücüsüz sürüş test filosuna katılacak olan modeller için FCA ve Waymo mühendisleri ortak bir çalışma yürüttü. Waymo'nun geliştirdiği tamamen sürücüsüz sürüş teknolojisi için Chrysler Pacifica Hybrid'in elektrik, güç aktarma organları, şasi ve yapısal sistemlerinde bir kısım mühendislik değişiklikleri yapıldı. Araca Waymo'nun geliştirdiği özel bilgisayar ve üstün teknolojili yol sensörleri eklendi.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Fiat Chrysler Automobiles CEO'su Sergio Marchionne, "Tüketicilerin ulaşım ihtiyaçları geliştikçe, bu gibi stratejik işbirlikleri yenilik, güvenlik ve teknoloji kültürünü geliştirmek için hayati önem taşıyor. Waymo ile yaptığımız ortaklık FCA'nın, otomobil endüstrisinin karşılaştığı fırsatları ve zorlukları doğrudan ele almasını sağlıyor. Böylece sürücüsüz sürüş teknolojisine sahip araçların günlük hayatımızda önemli bir yere sahip olacağı bir geleceğe hızla yaklaşıyoruz" dedi.

Fiat Chrysler Automobiles'in harika bir ortak olduğunu vurgulayan Waymo CEO'su John Krafcik ise, 2017 yılında da FCA ile birlikte çalışmalara devam etmek istediklerini belirtti. John Krafcik, "Chrysler Pacifica Hybrid, sürücüsüz test filomuza büyük katkı sağlayacak. FCA'nın ürün geliştirme ve üretim ekipleri, üstün bir beceri ve sıkı çalışma örneği sergileyerek programın başlangıcından itibaren sadece altı ay içerisinde tam araç montajına geçilmesini sağladılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Otohaber.com.tr