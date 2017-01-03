| Üye ol | 05 Ocak 2017,Perş
  • kategori seçin
  • ara

geçiş leri açıklandı

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 03.01.2017, 12:23 Güncelleme Tarihi: 03.01.2017, 12:27
Etiketler:
avrasya tüneli ulaşım ücret açıklama
Avrasya Tüneli geçiş ücretleri açıklandı

20 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen 'nde otomobiller için 15 lira olan geçiş i 16,60 lira, minibüsler için ise 22,50 lira olan geçiş ücreti 24,90 lira olarak uygulanacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı ya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla 20 Aralık 2016'da açılışı yapılan Avrasya Tüp Tüneli'nden bugüne kadar 15 lira olarak uygulanan geçiş leri tekrar belirlendi.

Buna göre, yarın saat 07.00 itibarıyla otomobiller için 15 lira olan geçiş ücreti 16,60 lira, minibüsler için 22,50 lira olan geçiş ücreti 24,90 lira olarak uygulanacak.

Söz konusu ücretler, 1 Şubat 2018'e kadar geçerli olacak.

Açılışından bugüne kadar Avrasya Tüp Tüneli geçişlerinden elde edilen gelir ise daha önce açıklandığı üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından şehit ve gaziler için açılan hesaba aktarılacak

Kaynak: Otohaber.com.tr
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Otomobil Toplam kayıt: 1824
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın